Вратарь "Ингульца" Паламарчук рассказал о ситуации со стадионом в Петровом: Честно, очень за*бались
Текущий сезон футбольный клуб "Ингулец" проводит на выездах и на резервных стадионах, поскольку поле в Петрово до сих пор не готово к проведению матчей.
В интервью РБК-Украина Алексей Паламарчук поделился трудностями, с которыми сталкивается команда из-за отсутствия возможности проводить домашние матчи на собственном стадионе в селе Петрово.
"Для "Ингульца" домашние матчи - больная тема. Когда мы проезжаем мимо стадиона, видим, что там все нормально, но, насколько знаю, существуют проблемы с документацией. И именно поэтому мы пока там не можем играть", - отметил Паламарчук.
Он также добавил, что путешествия по Украине стали большим испытанием для команды, поскольку игроки испытывают серьезную усталость.
"Честно, мы очень за*бались. Это трудно и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии - туда не так далеко ехать", - добавил вратарь.
Ситуация со стадионом "Ингульца"
Новый стадион "Ингульца" в Петрово не получил необходимых документов для ввода в эксплуатацию. По результатам инспекции УАФ был выявлен ряд недостатков, в частности отсутствие Акта соответствия техническим нормам, что является обязательным согласно постановлениям Кабинета Министров Украины. Без этого документа стадион не может быть допущен к официальным матчам УПЛ.
Президент клуба Александр Поворознюк подтвердил, что клуб не получил разрешения на проведение домашних матчей на новом стадионе. Он отметил, что все письма с отказом поступили от УАФ и УПЛ, и это решение является окончательным. В связи с этим команда вынуждена проводить домашние матчи на резервных стадионах.
Также, значительную часть своих домашних поединков команда из Петрово была вынуждена играть на стадионах своих соперников.
Ранее "Александрия" уверенно переиграла полтавскую "Ворсклу".
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