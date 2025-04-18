Вратарь "Ингульца" Паламарчук рассказал о ситуации со стадионом в Петровом: Честно, очень за*бались

Текущий сезон футбольный клуб "Ингулец" проводит на выездах и на резервных стадионах, поскольку поле в Петрово до сих пор не готово к проведению матчей.

В интервью РБК-Украина Алексей Паламарчук поделился трудностями, с которыми сталкивается команда из-за отсутствия возможности проводить домашние матчи на собственном стадионе в селе Петрово.

"Для "Ингульца" домашние матчи - больная тема. Когда мы проезжаем мимо стадиона, видим, что там все нормально, но, насколько знаю, существуют проблемы с документацией. И именно поэтому мы пока там не можем играть", - отметил Паламарчук.

Он также добавил, что путешествия по Украине стали большим испытанием для команды, поскольку игроки испытывают серьезную усталость.

"Честно, мы очень за*бались. Это трудно и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии - туда не так далеко ехать", - добавил вратарь.

Ситуация со стадионом "Ингульца"

Новый стадион "Ингульца" в Петрово не получил необходимых документов для ввода в эксплуатацию. По результатам инспекции УАФ был выявлен ряд недостатков, в частности отсутствие Акта соответствия техническим нормам, что является обязательным согласно постановлениям Кабинета Министров Украины. Без этого документа стадион не может быть допущен к официальным матчам УПЛ.

Президент клуба Александр Поворознюк подтвердил, что клуб не получил разрешения на проведение домашних матчей на новом стадионе. Он отметил, что все письма с отказом поступили от УАФ и УПЛ, и это решение является окончательным. В связи с этим команда вынуждена проводить домашние матчи на резервных стадионах.

Также, значительную часть своих домашних поединков команда из Петрово была вынуждена играть на стадионах своих соперников.