В красном платье с экстремальным декольте: Дорофеева произвела фурор в сети горячей фотосессией

Дорофеева подорвала сеть соблазнительным образом

Знаменитость уже давно имеет свой неповторимый стиль, как в творчестве, так и в одежде.

На сцене и в повседневной жизни артистка носит преимущественно удобную одежду - джинсы, широкие брюки, футболки, худи и кроссовки.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Однако до начала сольной карьеры, когда она была в дуэте "Время и Стекло", Дорофеева надевала милые девичьи платья, что всегда вызывало восторг у публики.

Поэтому Дорофеева решила поностальгировать по былым временам.

Так, исполнительница выложила в соцсеть серию фотографий, от которых у ее коллег и поклонников "отпала челюсть".

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя позировала перед объективом в ярко-красном платье с откровенным декольте, которое подчеркивало ее бюст.

Образ она дополнила красной помадой, а волосы сделала с "мокрым эффектом".

Звезда вспомнила, как раньше все девушки ходили на каблуках.

По словам артистки, со временем все изменилось, и все начали ценить комфорт и больше принимать себя.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Буду откровенна - иногда все же хочется побыть леди, потому что это какой-то мгновенный эффект преображения. И все такие сразу 0 огоооо, вааау! Вот на фотосессии я прям кайфонула, а еще больше кайфонула после, когда сняла все это и надела свои любимые комфортные вещи. Вот вам и трансформация женственности", - призналась Додо.

Реакция сети

Юзеры и коллеги в восторге от такого перевоплощения Нади.

Поклонники отметили, что хотели бы видеть своего кумира в женских образах чаще.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)