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"Красное горло" не лечат! Врач рассказала, как на самом деле с этим справиться

Фото: Как правильно помочь "красному горлу" (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

"Красное горло" - это цвет слизистой, а не симптом, а вот симптомом будет боль в горле. Именно поэтому цвет слизистой медики не лечат и жалобы "у нас красное горло" на приеме не считаются показанием для назначения лечения.

Об этом рассказала педиатр Лариса Ковальчук.

Если есть боль в горле

По словам медика, у детей грудного возраста все очень просто, ведь у них есть грудное молоко, в котором больше лизоцима (антибактериальный агент, фермент - разрушающий стенку бактерии).

Поэтому частое прикладывание к груди, более эффективный способ преодолеть проблему, чем хлорофиллипт на соске, лесобакт, йогс или другие лекарства, которые скорее могут вызвать аллергическую реакцию, чем полечить.

У детей на искусственном вскармливании можно применять препараты ибупрофена и парацетамола с целью обезболивания.

Как понять, что у малыша все-таки болит горло?

Проявлением может быть - отказ от пищи, беспокойство, капризность, покашливание.

У детей старше 4 лет и взрослых можно применять медикаментозные препараты на основе бензидамина, также хорошо подойдут леденцы, мороженое и большое количество воды.

Причиной боли в горле может быть множество инфекций, одна из них может быть вызвана бактерией - стрептококком, которую можно определить скоростным стреп-тестом, и требующей другого вида лечения.

Главное вовремя обратиться к врачу, чтобы правильно выбрать тактику.

Раньше мы писали, как нельзя лечить ОРВИ, чтобы не навредить.

Также врач назвала популярные лекарства, которые вообще не работают.

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