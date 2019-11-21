Хробаки у ванній і бруд: в Дніпрі знайшли "дітей-мауглі" у квартирі (фото)

В Дніпрі поліція виявила в квартирі двох дітей п'яти та півтора років, які проживали в страшних умовах. В оселі не було холодильника, меблів, а туалет знаходився в жахливому стані. "Копи" приїхали на виклик у квартиру по дзвінку чоловіка, цивільна дружина якого є матір'ю малолітніх дівчаток.

Коли патрульні прибули на виклик, виявили малюків у нелюдських умовах.

"Діти були брудні, занедбані і голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною. Поліцейські одразу викликали на місце ювенальну превенцію Шевченківського відділення поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. Було прийнято рішення відправити дітей в лікарню", - написали на сторінці поліції Дніпропетровської області в Facebook.

Санвузол в квартирі був у жахливому стані (facebook.com/dnipropolice)

Жінка зізналася, що влаштувала погром у квартирі під час сварки з цивільним чоловіком.

В Дніпрі жили діти-"мауглі" (facebook.com/dnipropolice)