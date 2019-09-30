Під Чернівцями вчитель побив свого учня: історія отримала несподіване продовження

Під Чернівцями вчитель фізики побив свого учня прямо на уроці, і діти зафіксували непристойну поведінку педагога на телефон. Інцидент стався ще під час минулого навчального року, проте діти опублікували відео тільки зараз.

Постраждалий школяр розповів, що вчитель кілька разів струснув його, а потім ударив. Як повідомили в школі, конфлікт був залагоджений в той же день. Керівництво школи зізнається, що про ситуацію раніше вони не знали, так як вчитель залагодив питання разом з учнем і його батьками самостійно. Вони обговорили ситуацію, знайшли порозуміння і вирішили не оприлюднювати цей інцидент.

Однак після того, як відео з'явилося в соціальних мережах, в школу було вирішено направити перевірку і вчителю, із загальним стажем викладання 10 років, загрожує звільнення. Педагог визнає, що повівся не стримано і абсолютно непедагогічно, але виправдовує свої дії тим, що учні регулярно намагалися зірвати урок фізики і вели себе в класі зовсім непристойно. Він зазначив, що діти часто знущаються над вчителями і це призводить до конфліктів.

Мама постраждалого хлопчика вже звернулася в поліцію з проханням не заводити справу на вчителя фізики. Вона пояснила, що родина потерпілої дитини не має претензій до педагога і просить не карати його. Також вона попросила співробітників правоохоронних органів більше не турбувати її з даного питання.

Під Чернівцями вчитель побив учня - нові подробиці неприємного інциденту (Відео: YouTube/Свідок НТН)