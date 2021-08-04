Під Чернівцями троє дорослих та двоє дітей отруїлися грибами

Повідомляється, що постраждалим був поставлений попередній діагноз - отруєння грибами.

Стан пацієнтів терапевтичного відділення лікувального закладу в місті Путила медики оцінюють як середньої тяжкості.

Всі постраждалі учасники "тихого полювання" - жителі міста Новодністровськ Дністровського району. Діти - 2008 року народження.

Рятувальники розповіли, що після того, як дари лісу були приготовлені та з'їдені, через деякий час самопочуття любителів грибів погіршилося. Громадяни самі звернулися до лікарні.

Якими саме вони отруїлися грибами - не уточнюється.