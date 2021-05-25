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Під Чернівцями побилися дві молоді жінки: в однієї з них стався викидень

Автор: Анна Шиканова

Під Чернівцями дві молоді сусідки спочатку посварилися, а потім побилися. Наступного дня одну з учасниць конфлікту екстрено госпіталізували до лікарні з підозрою на викидень.

Деталь розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

У понеділок ввечері, 24 травня, до поліції зателефонував працівник Сторожинецької районної лікарні та повідомив, що лікарі госпіталізували 18-річну жительку села Верхні Петрівці з попереднім діагнозом "маткова кровотеча".

Пацієнтка розповіла медикам, що напередодні отримала травму в результаті конфлікту зі своєю сусідкою, що і могло стати причиною викидня.

Слідчі з'ясували, що напередодні між 18-річною і 29-річною сусідками виник конфлікт на грунті особистих відносин. Спочатку жінки просто лаялися, а потім старша штовхнула молодшу і та вдарилася об дерев'яний стілець.

Через день у неї почалася кровотеча і рідні викликали швидку медичну допомогу. Лікарі госпіталізували жінку в гінекологічне відділення районної лікарні, де діагностували "неклінічний викидень на 10-11 тижні вагітності".

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне розслідування за статтею ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

На цей момент призначені кілька експертиз, які повинні встановити причину кровотечі, яка призвела до викидня. Дані про нанесення тілесних ушкоджень внесені до реєстру, проводиться слідство.

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