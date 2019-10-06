Під Чернівцями чоловік загинув під екскаватором: усі деталі

Під Чернівцями екскаватор задавив чоловіка. Наїзд на загиблого здійснив його напарник, який сидів за кермом, коли той перевіряв справність механізмів машини. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції області у неділю, 6 жовтня.

Як повідомляється, інцидент стався 5 жовтня в Кельменецькому районі. В результаті наїзду загинув 45-річний місцевий житель.

"Дорожньо-транспортна пригода з постраждалим відбулася 5 жовтня на березі річки Дністер в селі Вороновиця. Під час чищення берега Дністра 62-річний водій екскаватора скоїв наїзд на свого 45-річного партнера, який в цей час перевіряв справність вузлів і агрегатів. Від отриманих травм, несумісних з життям, потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Під Чернівцями екскаватор задавив чоловіка (фото: cv.npu.gov.ua)

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про аварії за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В даний момент слідчі проводять досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб.

Нагадаємо, що раніше в Чернігівській області загинув військовослужбовець.