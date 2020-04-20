У Чернівцях помер 20-річний хлопець: підозрюють коронавірус

Коронавірус в Україні був діагностований у 5710 людини. З початку епідемії від COVID-19 померли 151 людина, а одужали понад 350 пацієнтів. Кількість заражених в усьому світі наближається до позначки у два з половиною мільйони людей, загинули – понад 165 тисяч пацієнтів, видужала – понад 600 тисяч осіб.

За останню добу в Україні від коронавірусу загинуло 10 осіб, з них 4 пацієнти – у Чернівецькій області. Як повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації, серед померлих – 20-річний хлопець. У нього були всі симптоми коронавірусу, але аналізи на цей момент ще знаходяться в лабораторії.

"За останню добу в медичних закладах Буковини померли четверо пацієнтів: двоє в обласній лікарні та по одному в Чернівецькій міській лікарні №1 та Сторожинецькій ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

20-річний пацієнт був родом з села Іжівці, він помер у Сторожинецькій ЦРЛ о 5 годині ранку. У медичному закладі перебуває його старший брат. 27-річний хлопець, за словами медиків, у дуже важкому стані.

"Результатів діагностики інших трьох людей поки що очікують. У хворих була двостороння пневмонія. У двох хворих була також гіпертонія", - зазначили в ОДА повідомили, що ще один пацієнт – чоловік 1948 року народження, у якого був цироз печінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні очікують сильний спалах коронавірусу і медики назвали дату.