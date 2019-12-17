У Чернівцях вчителька знущалася над першачками і змушувала тримати в секреті (відео)

Вчителька знущалася над учнями в Чернівцях у школі №6, і після численних звернень батьків щодо булінга пояснити свою поведінку відмовилася, а просто написала заяву про звільнення. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Зазначається, що про непедагогічні методи вчительки з майже 40-річним стажем знали давно. Начальник управління освіти чернівецької міськради Сергій Мартинюк дивувався, чому скарги щодо цькування учнів молодших класів з'явилися тільки зараз, а не раніше.

Чиновник також висловив думку, що вчителька могла "вигоріти" і для неї "настав час відпочивати".

Батьки забили на сполох після того, як у жовтні один з першокласників прийшов додому з гематомою на голові. Хлопчик розповів мамі, що його вдарила вчителька Тетяна Філіп на уроці.

Вчителька знущалася над учнями в Чернівцях, а коли спалахнув скандал - просто звільнилася (Фото: скріншот)

"Дитина розмовляла на уроці з сусіднім хлопчиком за партою. Вона підійшла, і почала кричати: "Виходь з класу, ти нам не потрібен, міняй школу". І вона потягнула його за партою, у зв'язку з чим він вдарився головою об кут парти біля скроні", - каже мама постраждалого школяра Даніела Мігай.

Жінка додала, що після цього вчителька зам'яла інцидент, проте влаштовувати цькування не перестала.

"Вона в класі забороняла дітям у класі про нього говорити, що мовляв це секрет класу, як з'ясувалося потім", - розповіла вона.

Після цього батьки учнів зібралися і вирішили оголосити про недовіру скандальній вчительці. Директор школи попросив у неї пояснень, але у відповідь отримав просто написана заява про звільнення за власним бажанням.

Як розповіли в місцевому управлінні освіти, попередні факти булінга з боку вчительки залишалися "на рівні школи", а від батьків чиновники просто скарг і звернень до цього не отримували.

Відео: Вчителька знущалася над учнями в Чернівцях