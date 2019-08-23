У Чернівцях натовп підлітків знущався над дівчинкою: перехожі не втручалися (відео)

У Чернівцях підлітки влаштували масову "екзекуцію" над школяркою, а дорослі, які проходили повз, ігнорували знущання над дівчинкою. В ситуацію врешті-решт втрутилася одна небайдужа жінка, яка не стала миритися із цькуванням дитини. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці спільноти "СтопХам Буковина".

Жінка з ніком Natali Sky розповіла, що днями увечері в районі житлового комплексу "Водограй" почула гучну розмову підлітків, які сховалися за стіну будинку.

В оточенні 10-15 хлопців біля стіни стояла перелякана і заплакана дівчинка, над якою нависла її кривдниця та вимагала стати на коліна, просити прощення і погрожувала побити.

Жінка поспішила на допомогу і дістала телефон, щоб зафіксувати інцидент на відео.

"Побачивши, що я зупинилась, підлітки-співучасники почали перешіптуватися і потрохи відходити назад. Те, що я почула до того, як включила камеру телефону, звучало так : " Ти зараз станеш на коліна і будеш просити в мене вибачення! Ти мене почула, с*ка?", - йдеться у публікації.

Буллінг в Чернівцях - дівчинка знущалася над школяркою (Фото: facebook.com/groups/stop.ham.buk)

Як з'ясувалося, жертвою булінга була учениця школи №27 Анастасія Завадська. Її на очах присутніх підлітків принижувала 8-класниця з тієї ж школи Валерія Дубкова.



"У мене питання. Чому ніхто не підійшов? Чому люди, які проходили там до мене (а цей інцидент вже тривав півгодини) не підійшли? Чому?

Я не знаю, що було з Настею, якщо б я не підійшла? Наскільки ще вона була б принижена, побита, і розтоптана", - обурюється жінка.

Буллінг в Чернівцях - дівчинка знущалася над школяркою (Відео: facebook.com/groups/stop.ham.buk)

Зазначимо, що на кадрах видно, як дівчинка намагається пояснити причину своєї поведінки - мовляв, вона карала школярку за те, що та нібито образила іншу дитину.

Автор ролика зажадала керівництво школи відреагувати на інцидент і поспілкуватися з учнями та батьками.

"І ще, люди, не будьте байдужими. Не проходьте не реагуючи на такі випадки. Хто, як не ми, може врятувати наших дітей?" - закликала жінка.

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і також обурюються, що інші не звертали увагу на те, що відбувається. Вони дякують жінці на те, що втрутилася, а причиною такого ставлення між підлітками називають погане виховання.

У мене мурашки по шкірі... Ти дивися, що витворяє ця малеча;

Це треба не в інтернет, а в поліцію, щоб порушили кримінальну справу за погрози та знущання, тоді буде зрозуміло, а так це її не навчить - люди, не будьте байдужими до таких інцидентів, бо потім буде пізно;

Це типовий булінг. Молодець, що захистили дівчину і зняли відео. Хотілося б, щоб з цими підлітками провели роботу і вони ніколи більше не брали участь у подібних "травлях". Для цього є поліція, школа, батьки. Мовчазні свідки булінга теж є учасниками, на жаль;

Автор молодець, і правильно зробила, що оприлюднила. Місто має знати своїх "героїв" в обличчя і по імені. Якщо поліція не може знайти на "це" управу, то люди знайдуть. Нехай не чекають такі, як вона, що якщо вони це роблять за рогу, то їм це зійде з рук! Ганьба батькам, які виховали до 8 класу монстра! Ти дивися, що вона собі дозволяє! А що далі буде? У колонію таких треба, на виправні роботи, щоб знали ціну за таке! І вчителі у цьому не винні. В одній школі не вчать ображати, принижувати або бити. Все йде з сім'ї!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно київського школяра, який знущався над іншим, покарали за булінг і призначили покарання у вигляді роки умовно, а батькам доведеться сплатити штраф 100 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що в Києві у школі стався скандал через загиблого учня. Близькі школяра вважають, що він загинув через страшний тиск в школі.