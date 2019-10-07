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У Чернівцях померли сіамські близнюки: мати так і не з'явилася

STYLERЖиття    07.10.2019 - 15:40
У Чернівцях померли сіамські близнюки: мати так і не з'явилася
У Чернівцях загинули сіамські близнюки (Колаж РБК-Україна)

Сіамські близнюки в Чернівцях народилися з множинними патологіями

У Чернівцях загинула пара сіамських близнюків, яка з'явилася на світ 28 вересня. У новонароджених дівчаток було одне спільне тіло, одна пара рук і ніг і дві голови. Майже тиждень медики обласної дитячої клінічної лікарні боролися за життя новонароджених, однак врятувати їх не вдалося – дівчатка померли.

Для мами маляток це була перша вагітність і на УЗД лікарі помітили аномалію ще під час першого огляду, одна молода жінка відмовилася від переривання вагітності і доносила їх до народження. Як повідомлялося, вона зробила це з релігійних міркувань.

Дівчатка з'явилися на світ раніше встановленого часу і довелося робити кесарів розтин в пологовому будинку Чернівців, а не в столичній лікарні, як планувалося заздалегідь.

Після того, як дівчатка народилися, мама відмовилася відвідувати дітей і за всі дні, поки вони перебували в реанімації у важкому стані, вона так до них і не прийшла. Батько маляток відвідував лікарню, але приносив все необхідне для догляду за новонародженими.

Після народження дівчата перебували у вкрай важкому стані і їм довелося підключити штучну вентиляцію легенів. У новонароджених було троє легенів на двох. Лікарі повідомили, що у дітей були множинні вади розвитку, які вимагали інтенсивної терапії.

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