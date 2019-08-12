У Чернівцях п'яні коханці показали "полуничку" прямо на вулиці (відео)

У Чернівцях молоді закохані вирішили зайнятися сексом в кафе на вулиці серед білого дня. Алкоголь не тільки підлив масла у вогонь взаємної пристрасті, але і заглушив сором. Любовні втіхи пари зняли на відео очевидці, після чого ролик було опубліковано в мережі в місцевому пабліку.

Втім, обопільні ласки через деякий час були перервані раптовою появою правоохоронців, які затримали нетверезих коханців.

На літньому майданчику одного із закладів на вулиці Бережанського хлопець із дівчиною сидячи на стільці обіймалися і незабаром почали займатися сексом. Перехожі відреагували на такий статевий акт в публічному місці по різному - хтось викликав поліцію, а інші знімали любовні дії на відео, супроводжуючи своїми коментарями та сміючись. Як можна побачити на кадрах, автор "порно" Дмитро влаштував собі спостережний пункт за огородженим парканом і документував події.

У Чернівцях нетвереза пара зайнялася любов'ю на вулиці серед білого дня (Фото: t.me/xchernivtsi)

Після появи патрульних парочка почала пояснювати, що нічого протизаконного вони нібито не робили. При цьому молоді люди почали сперечатися і з "копами", і між собою.

У результаті поліцейські забрали коханців в обласний наркодиспансер, де їх сп'яніння було підтверджено.

Тепер закоханих має трохи протверезити штраф за адмінпорушення.

Відео: YouTube / Молодий буковинець

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі під Дніпром хлопець помстився колишній коханій і розклеїв на вулицях міста фото екс-подружки інтимного характеру. Крім того, він опублікував в інтернеті відео статевого акту з нею, яке знімав на приховану камеру.

Нагадаємо, нещодавно сексолог дав кілька рекомендацій, як можна роздути вогонь кохання, бо іноді сексуальне життя може згодом вимагати від партнерів деяких нових прийомів, щоб пристрасть розгорілася з новою силою.