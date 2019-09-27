На Буковині вчитель жорстоко побив учня: у мережу потрапило відео

Вчитель при всіх учнях накинувся на старшокласника з кулаками
У Чернівецькій області вибухнув скандал з буллінгом в школі. Вчитель старших класів при всіх учнях побив підлітка прямо на уроці. Момент побиття потрапив на відео і його виклали в мережу на сторінці "Молодий Буковинець" у Facebook.
"На Буковині вчителя звинуватили у побитті старшокласника. Інцидент стався нещодавно в селі Михальча Сторожинецького району", - підписали ролик.
У Чернівецькій області вчителя звинуватили у побитті школяра.
На Буковині вчителя звинуватили в побитті старшокласника. Інцидент стався нещодавно в селі Михальча Сторожинецького району. Відео: село Михальча/FacebookОпубліковано Молодий Буковинець П'ятниця, 27 вересня 2019 р.
Користувачі мережі відреагували на цькування старшокласника вчителем.
Скріншот коментарів (facebook.com)
Пізніше з'ясувалося, що інцидент з побиттям стався ще в минулому році. За інформацією ЗМІ, вчитель фізики Віктор Драгомарецький вдарив учня 11 класу Олеся Полянського, це сталося в 2018 році.
Як зазначає телеканал, поки школяр не має претензій до вчителя. У той же час директор школи Ярослав Васкул в коментарі UA: Буковина повідомив, що відео побачив 27 вересня, а з підлеглим поговорити не встиг. Втім, каже, вчителі звільнять або випишуть догану.