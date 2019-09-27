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На Буковині вчитель жорстоко побив учня: у мережу потрапило відео

STYLERЖиття    27.09.2019 - 19:23
На Буковині вчитель жорстоко побив учня: у мережу потрапило відео
Вчитель побив учня в школі (Колаж РБК-Україна)

Вчитель при всіх учнях накинувся на старшокласника з кулаками

У Чернівецькій області вибухнув скандал з буллінгом в школі. Вчитель старших класів при всіх учнях побив підлітка прямо на уроці. Момент побиття потрапив на відео і його виклали в мережу на сторінці "Молодий Буковинець" у Facebook.

"На Буковині вчителя звинуватили у побитті старшокласника. Інцидент стався нещодавно в селі Михальча Сторожинецького району", - підписали ролик.

У Чернівецькій області вчителя звинуватили у побитті школяра.

На Буковині вчителя звинуватили в побитті старшокласника. Інцидент стався нещодавно в селі Михальча Сторожинецького району. Відео: село Михальча/Facebook

Опубліковано Молодий Буковинець П'ятниця, 27 вересня 2019 р.

Користувачі мережі відреагували на цькування старшокласника вчителем.

  • Сторожинецький район завжди був у перших рядів культурності..
  • Діти навчені лише своїм прав. А про обов'язки батьки забувають розповісти своїм чадам.
  • Тепер такі діти не заздрю вчителям співчуваю !!!
  • Зараз в класах можуть навчатися діти з різним психічним і фізичним станом здоров'я.Таких вчителів не можна підпускати до них.

На Буковині вчитель жорстоко побив учня: у мережу потрапило відеоСкріншот коментарів (facebook.com)

Пізніше з'ясувалося, що інцидент з побиттям стався ще в минулому році. За інформацією ЗМІ, вчитель фізики Віктор Драгомарецький вдарив учня 11 класу Олеся Полянського, це сталося в 2018 році.

Як зазначає телеканал, поки школяр не має претензій до вчителя. У той же час директор школи Ярослав Васкул в коментарі UA: Буковина повідомив, що відео побачив 27 вересня, а з підлеглим поговорити не встиг. Втім, каже, вчителі звільнять або випишуть догану.

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