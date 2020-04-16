У Чорнобилі через піщану бурю відновилися пожежі: з'явилося відео

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження знову відновилася 16 квітня. "Ожила" вогняна стихія через те, що осередки тління роздмухала потужна піщана буря, яка пройшлася Київською та Чернігівською областями сьогодні вдень.

Таким чином масштабні лісові пожежі, загасити які після 10 днів боротьби з полум'ям пожежним допомогла природа - пройшов довгоочікуваний дощ - вона ж і "реанімувала".

Про ситуацію розповів член Громадської Ради у Держагенстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко в Facebook, а також опублікував відео та фото з місця.

Зазначається, що в багатьох місцях зони відчуження з'явився відкритий вогонь. Крім того, зафіксовані нові загоряння на території Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника неподалік Дитяток.

"Дуже сподіваюся, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки. Тим більше, що бюджети на гасіння виділені", - написав він.

Відео: Пожежа в Чорнобильській зоні відновилася через піщану бурю

Пожежа в Чорнобильській зоні відновилася - з'явилися нові осередки (Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour)

У ДСНС підтвердили ускладнення обстановки в Чорнобильській зоні через шквальні пориви вітру та повідомили про нові три осередки тління.

Рятувальники наголошують, що вони не є масштабними і не мають загрозливого характеру. Так, за словами директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука, нові вогнища не несуть загрози для критичних об'єктів типу "Укриття" і "Вектор".

Зараз співробітники ДСНС займаються локалізацією вогнищ пожеж у Корогодському, Денисовецькому, Дитяцькому та Баришівському лісництвах.

Зауважується, що радіаційний фон по Києву і області та в зоні - в межах норми.

Як повідомлялося раніше, 16 квітня правоохоронці повідомили про підозру в причетності до лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження ще одному палію.