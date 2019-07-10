У Чорнобилі знайшли предмет із убивчою радіацією: доступ вільний (фото)

У Чорнобильській зоні відчуження виявили надзвичайно радіоактивний предмет, один дотик до якого може вбити. Мова йде про клешню крана, який ліквідатори наслідків катастрофи використовували при роботі. Про це пише Daily Star.

Про небезпечний об'єкт повідомив археолог Роб Максвелл з Австралії, який вивчає Чорнобильську катастрофу. Науковець виявив його в лісі під час свого туру по Прип'яті в зоні відчуження ще в 2011 році.

Він вважає, що кран використовувався для очищення ультра-радіоактивного графіту від зруйнованого ядра електростанції.

Графіт був викинутий під час вибуху. Пожежні зазнали дуже дуже сильний вплив радіації, коли гасили полум'я.

"Сьогодні в зоні є багато речей, контакт з якими протягом будь-якого тривалого періоду напевно вб'є вас", - сказав Максвелл виданню news.com.au.

В Чорнобильській зоні відчуження залишився смертельно небезпечний радіоактивний об'єкт (Фото: Supplied / news.com.au)

За словами вченого, клешня "безумовно найнебезпечніша з усіх", тому що доступ до неї ніяк не обмежений.

Археолог виміряв радіаційний фон, який випромінює предмет - лічильник Гейгера показав 39,8 мікрозіверта на годину. Зазначимо, що в звичайному місті нормальний радіаційний фон складає близько 0,17 мкЗв/год.

Доступ до радіоактивної клешні крана ніяк не обмежений (Фото: Supplied / news.com.au)

"Клешня залишиться там назавжди. Цей об'єкт лежатиме, випромінюючи ці частинки протягом тисяч і тисяч років", - сказав він.

Максвелл турбується, що після нашумілого серіалу "Чорнобиль" від HBO зона відчуження заповнена туристами, які не бояться радіації, хоча небезпечні об'єкти досіт таи залишаються.

"Сказати, що клешня дуже радіоактивна і небезпечна, - не перебільшення", - сказав Максвелл.

Фото: 33 роки тому сталася аварія на ЧАЕС

Нагадаємо, що вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року викинув у повітря величезну кількість радіоактивних матеріалів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ліквідатори аварії, які працювали між 1987 і 1990 роками, піддавалися впливу високих рівнів радіації, в середньому близько 120 мілізівертів, що в тисячу разів могутніше, ніж звичайна рентгенографія грудної клітки. Науковці розповіли, що насправді відбувається з організмом людини при впливі такого високого рівня радіації.

Як повідомлялося раніше, нещодавно перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.