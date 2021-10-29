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У Чорнобилі група хижаків влаштувала бійку за рибу: яскраве фото

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильській зоні відчуження дуже часто фіксують цікаву поведінку птахів. Так сталося і цього разу. На фото показали бійку молодих орланів за рибу.

Знімок опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

"Наші співробітники при обліку птахів на заповідній території часто фіксують цікаві моменти їх поведінки. Іноді - досить агресивні. Ось група молодих орланів влаштувала бійку за залишки риби. Навколо великих птахів кружляють і менші ворони: раптом перепаде з "царського" столу...", - підписали фото.

У Чорнобильському заповіднику показали бійку орланів за рибу (фото:facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Орлан-білохвіст - найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. Гніздиться в старих ділянках лісу біля великих водойм - озер, річок. На заповідній території проживає не менше 15 пар орланів.

Взимку кількість орланів збільшується за рахунок птахів північних популяцій з Білорусії, Прибалтики, Скандинавії та Росії. У заповіднику зимує до 55 птахів. Харчуються орлани в основному загиблими тваринами або залишками тварин, здобутих вовками.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі "засвітився" небезпечний плазун.

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Чорнобиль