Під Черніговом під час пологів померла 19-річна дівчина: деталі трагедії

Під Черніговом після пологів померла Аліна Чупринка, їй було всього 19 років. Лікарі кажуть, що жінка померла через серцеву недостатність, але рідні впевнені - у неї був анафілактичний шок. Аліну поховали в рідному селі, але близькі не можуть говорити про трагедію без сліз. Породілля зустрічалась з цивільним чоловіком близько двох років, під час пологів він її підтримував і був поруч з нею. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Алінка була дуже втомлена. Її повезли на кесарів, потім я почув плач дитини, мені сказали, що все добре і я можу приїхати пізніше", - розповів коханий Аліни Антон.

Батько малюка поїхав до тещі відпочити, але через годину йому подзвонили і сказали, що Аліна померла, мовляв, у неї була алергічна реакція на препарат.

У лікарні повідомили, що зробили все можливе, щоб врятувати Аліну. Зараз чекають на результат судово-медичної експертизи. Поліція відкрила справу по статті "лікарська недбалість". Якщо провину лікарів доведуть, то медику "світить" до двох років позбавлення волі.

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Малюк породіллі почуває себе добре, він ще в пологовому будинку. Його назвали Святослав.

Під Черніговом після пологів померла 19-річна жінка (ТСН)