Під Черніговом підприємець рубав дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото)

На кладовищі правоохоронці побачили зламані хрести, пошкоджені пам'ятники та огорожі могил. Крім того, на могилах лежали спиляні гілки дерев, а також було видно сліди коліс техніки.

Під Черніговом чоловік рубав Дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Також на території кладовища виявлені пні та фрагменти спиляних дерев. Поліція вже встановила особу горе-підприємця. Зараз проходять слідчі дії на місці інциденту з метою встановлення всіх обставин.

Під Черніговом чоловік рубав Дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою або іншим місцем поховання). Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.