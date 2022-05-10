Під Черніговом чоловік підірвав себе і окупантів гранатою: щоб не видавати списки місцевих мисливців

Анатолій Кульгейко був керівником Ріпкинської районної спільноти мисливців та рибалок. 11 березня до нього в будинок прийшли російські військові. Він змусив сім'ю сховатися, а сам пішов відкривати двері окупантам з гранатою в руках.

Вдова загиблого мисливця Зінаїда Миколаївна розповіла, що росіяни сильно стукали у двері, почали її ламати. Він прикрикнув на неї, щоб вона сховалася, а потім вона почула звук вибуху. Викликати швидку допомогу відразу окупанти їй не дали. Вдома вони почали обшук, а потім приїхав син.

"Батько лежав на підлозі. В лікарню відвезли. У нього була черепно-мозкова травма. Вже вранці, коли я був у морзі, побачив, що нижче пояса весь побитий був", - розповів Олександр.

Говорити батько не міг, у нього була роздроблена щелепа. Але чоловік знайшов у собі сили перехреститися на операційному столі.

"У нього хрестик був, на грудях на шиї. І він цілував його, на скільки він міг цілувати хрест. Там повністю роздроблена була нижня і верхня щелепа. Ми брали його в операційну в дуже важкому стані. Ми поставили на місце все, що там можна було зробити. Але у нього була така травма, дуже важкий стан", - повідомив завідувач хірургічного відділення Ріпкинської ЦРЛ Сергій Піддубний.

Анатолій Кульгейко помер у лікарні. Його поховали в сусідньому селі Голубичі.

Як розповіли сусіди та знайомі загиблого, російські війська в Ріпках не базувалися, вони поставили блокпост на мосту та іноді заїжджали для перевірки населення. А мисливцями почали цікавитися, коли в цій місцевості збили російський дрон.

"Чому? Тому що зброя у мисливців. Вони нічого не знайшли в Замглаї. Вони приїхали в наше Товариство мисливців і рибалок, але там було закрито, і вони поїхали до нього додому", - пояснив глава Ріпкинської сільради Сергій Гарус.

А після вчинку Анатолія Кульгейка росіяни взагалі перестали заїжджати в Ріпки. Він підірвав себе гранатою, а ще двох військових. Один з них загинув, другий отримав травми.