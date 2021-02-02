У Чернігові військового комісара звинуватили в домаганнях: чим закінчився скандал

У Чернігові спалахнув скандал через звинувачення в домаганнях з боку військового комісара, полковника Олександра Криворучка. На неналежну поведінку офіцера і докучання скаржилася підполковник Ольга Деркач.

За фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження, поліція проводить слідство, а самого Криворучка звільнили з лав ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Північ" на сторінці в Facebook.

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил від 30 січня, військовий комісар Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Північ" Криворучко був звільнений з військової служби у запас.

"Ступінь вини всіх учасників процесу буде встановлено судом", - зазначається в повідомленні.

Додамо, що за інформацією "Суспільне Новини", полковник Криворучко розповів, що написав заяву за власним бажанням. Перед цим офіцер усі звинувачення заперечував і заявляв, що готує позов до суду за наклеп.

Як зазначила тимчасова виконувачка обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю ОК "Північ" Олена Мокренчук, звільнення полковника дійсно пов'язане з обвинуваченням у сексуальних домаганнях.

"Розпочато кримінальне провадження. На час слідства його могли усунути від виконання службових обов'язків або застосувати інші заходи дисциплінарного або обмежувального характеру. Але він написав рапорт на звільнення. Оскільки термін його контракту закінчувався, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерала Руслана Хомчака він був звільнений з військової служби у запас ", - сказала вона.

43-річна підполковник Ольга Деркач вперше відкрито заявила про сексуальні домагання керівника на роботі 14 січня. За її словами, це тривало протягом 4 років. Вона помічала, що військовий комісар подібним чином ставиться і до інших жінок в частині. Після відмов керівнику, Ольга почала відчувати погіршення ставлення до неї.

Останній конфлікт з Олександром Криворучком у Ольги стався 3 жовтня 2020 року. Він відчитав її перед офіцерами, звинувативши, що вона приписує йому сексуальні домагання. Жінка звернулася до Чернігівського військового шпиталю, де їй встановили діагноз "Гостре порушення мозкового кровообігу". У військкоматі розпочалася службова перевірка. А 1 січня поліція внесла матеріали справи до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

За словами прес-секретарки поліції області Наталії Слабеняк, зараз проводяться слідчі дії. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Примус особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою". Її санкція передбачає штраф або арешт на строк до 6 місяців.

Відео: В Чернігові спалахнув скандал через домагання полковника

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