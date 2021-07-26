У Чернігові масажистку підозрюють у вбивстві жінки: зробила один різкий рух

У відомстві розповіли, що у причетності до злочину вони підозрюють 49-річну мешканку міста Чернігів, яка проводила масаж тіла "на дому".

Що сталося під час сеансу масажу

Встановлено, що масажистка на сеансі долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої.

В результаті пацієнтка отримала тілесне ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.

Згодом постраждала померла в неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова. В прокуратурі стверджують, що між цими подіями встановлено причинно-наслідковий зв'язок.

Як можуть покарати підозрювану

Масажистку звинувачують за частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального Кодексу України.

Якщо провина жінки буде доведена, їй загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.