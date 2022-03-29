У Чернігові від артобстрілу загинув маленький син рекордсмена України Максима Уса

"З розбитим серцем повідомляємо про загибель 10-річного сина рекордсмена України, ультрамарафонця Максима Уса", - написала вона.

Нагадаємо, що Максим вус з Чернігова встановив рекорд України в бігу на 100 км, маючи діагноз ДЦП.

Деталі трагедії

Під час артобстрілу в рідному Чернігові Максим разом з дружиною Євгенією та сином Дмитром спустилися в під'їзд. В одну мить двері під'їзду знесло вибуховою хвилею від снаряда, який потрапив в 7 метрах від входу в будинок.

Максим почув крик дружини й зрозумів, що сталося найстрашніше. Осколки снаряда потрапили дитині в голову, дружина отримала серйозне поранення ноги. Під безперервними обстрілами дитину вдалося доставити в лікарню. Через тиждень хлопчик помер.

"Немає слів, щоб висловити весь цей біль і наші співчуття Максиму. Зараз дружині загрожує ампутація ноги", - повідомила Лана Вєтрова.

Для тих, хто хоче допомогти Максиму фінансово, додається банківська карта.

Перерахувати допомогу можна на карту: 4149 4991 5635 7277 Максим Ус.

Максим Ус з сином Дмитром (фото: Лана Вєтрова)