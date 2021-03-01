У Чернігові 13-річний школяр стрибнув з восьмого поверху: зараз він перебуває в лікарні

Інцидент стався у ніч на 28 лютого на вулиці Шевченка. У поліцію відповідний дзвінок надійшов близько двох годин ночі.

За словами прес-секретаря Чернігівського відділу поліції Наталії Слабеняк, хлопчик живе в благополучній сім'ї разом з батьками. Що стало приводом для такого вчинку поки що невідомо.

Правоохоронці проводять експертизу і для цього вилучили з квартири всю техніку. При цьому відкрито провадження за частиною 3 статті 120 - доведення до самогубства неповнолітнього.

Прес-секретар поліції області Юлія Ковтун зазначила, що спроба самогубства школяра не пов'язана з групами смерті, які зараз поширені в соцмережах.