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У Чернігові 13-річний школяр стрибнув з восьмого поверху: зараз він перебуває в лікарні

Автор: Роман Мирончук

В Україні триває низка самогубств серед підлітків. На цей раз спроба суїциду сталася у Чернігові. Там 13-річний школяр стрибнув з восьмого поверху, але залишився живий. Зараз за його життя борються медики.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інцидент стався у ніч на 28 лютого на вулиці Шевченка. У поліцію відповідний дзвінок надійшов близько двох годин ночі.

За словами прес-секретаря Чернігівського відділу поліції Наталії Слабеняк, хлопчик живе в благополучній сім'ї разом з батьками. Що стало приводом для такого вчинку поки що невідомо.

Правоохоронці проводять експертизу і для цього вилучили з квартири всю техніку. При цьому відкрито провадження за частиною 3 статті 120 - доведення до самогубства неповнолітнього.

Прес-секретар поліції області Юлія Ковтун зазначила, що спроба самогубства школяра не пов'язана з групами смерті, які зараз поширені в соцмережах.

Нагадаємо, у Києві 15-річна дівчинка вистрибнула з балкона багатоповерхового будинку на Харківському шосе. Вона переживала розлучення батьків, які залишили дівчинку жити з бабусею і дідусем, а самі завели нові сім'ї.

Ми також писали про те, що під Полтавою дві восьмикласниці порізали собі зап'ястя.

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