ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Черкасами сталася масова бійка: розгромили дві локації

Новость на русском → Черкаська область, Понеділок 08 лютого 2021 16:09
Під Черкасами сталася масова бійка: розгромили дві локації Під Черкасами сталася масова бійка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У місті Сміла під Черкасами сталася масова бійка. Конфлікт почався на залізничному вокзалі через гучну музику. Одна компанія зробила зауваження іншій, зав'язалася перепалка, а потім пішли в хід кулаки.

Деталі інциденту повідомили в поліції Черкаської області на сторінці Facebook.

За словами очевидців, в конфлікті брали участь дві компанії, в кожній було близько десятка людей. Спочатку вони билися в приміщенні вокзалу, а потім перемістилися в іншу локацію.

Одна компанія поїхала з вокзалу, щоб покласти кінець бійці, але друга компанія вирішила продовжити "бесіду" і почала їх переслідувати. Вони вирушили в гуртожиток, де проживали учасники конфлікту. Опонентів вдома не виявилося і тоді порушники вирішили влаштувати погром і рознесли кімнату.

У поліції про інцидент дізналися з соціальних мереж. Один з жителів міста Сміла розмістив на своїй сторінці пост, де розповів, що став свідком масової бійки та погрому.

"Увірвалися у гуртожиток 10 осіб, трощили вікна і розбили ніс чоловікові", - повідомив очевидець.

Результатом масового конфлікту жертвами стали кілька людей, вони отримали легкі тілесні ушкодження.

Поліція встановила особи всіх, хто брав участь у конфлікті та бійці. Порушено кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) та статті 162 (Порушення недоторканності житла) КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області сталася бійка зі стріляниною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події бійка погром
LITE
Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел
Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел