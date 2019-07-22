Під Черкасами бджола вбила людину: подробиці інциденту

Укус бджоли закінчився для 39-річного чоловіка смертю. Трагічний випадок стався під Черкасами в селі Чаплинка. Як передає місцеве видання "Вісті Черкащини", у чоловіка була сильна алергія на укуси бджіл, траплявся анафілактичний шок, і він починав задихатися.

На жаль, у день інциденту він був сам один - дружина поїхала до облцентру по справах, і ніхто надати допомогу не встиг.

Фатальний укус комахи стався на городі чоловіка під час роботи.

За словами сільського голови Валентина Виноградова, сильна реакція на укуси бджіл виражалася в асфіксії, він починав задихатися. У таких випадках йому завжди допомагала дружина, але того дня її поруч не виявилося.

Як розповів терапевт Лисянської центральної районної лікарні Володимир Савченко, препарат від анафілактичного шоку зміг би врятувати чоловікові життя. Шок виражається в тому, що сильно розпухає горло та язик і різко падає тиск. У таких випадках смерть може настати за кілька хвилин.

"Були випадки, що смерть наступала вже через 40 секунд", - додав лікар.

Иллюстративне фото: Бджола (Pixabаy)

Трагічні випадки після укусу бджіл та шершнів дійсно трапляються в Україні час від часу. У Харківській області влітку 2017-го шершні закусали 45-річного чоловіка до смерті в Липецькому районі, а укус бджоли в ротову порожнину коштував життя 55-річному чоловікові в Куп'янському районі.

Також ми писали про те, що нещодавно на Закарпатті через анафілактичний шок та медикаментозну алергію на анестетик померла 20-річна дівчина після візиту до стоматолога.