Під Черкасами знайшли могилу Богдана Хмельницького: відкриття приголомшило вчених

Напередодні під храмом Суботова українські геофізики за допомогою геолокаторів виявили контури склепу, який може бути усипальницею Богдана Хмельницького. Історичне відкриття приголомшило вчених, інформує ТСН.

Наголошується, що масштабні пошуки за допомогою археологів, геофізиків та істориків тривали більше півроку і виявили докази, на які ніхто вже і не розраховував.

"Контур труни на глибині 6 метрів. Досліджено, що там є ходи - один з боку, а інший центральний, заходить до цієї крипти, де є два поховання", - розповідає благочинний Городищенського району УПЦ Володимир Гладковський.

Ймовірний підземний об'єкт, вимощений цеглою, засипаний грунтом, добре видно на тривимірному зображенні. Однак це лише припущення і вони потребують додаткових вже археологічних досліджень.

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На даний момент фахівці вирішують, яким чином зондувати і досліджувати місця знахідок так, щоб не нашкодити древній церкві.

До речі, тепер від туристів немає відбою. Якщо в минулому році храм відвідало майже 30 тисяч людей по офіційним даним, то після останнього відкриття ймовірного гетьманського поховання тут готуються прийняти в два рази більше.

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Нагадаємо, що у Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця.

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