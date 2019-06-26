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Під Черкасами знайшли могилу Богдана Хмельницького: відкриття приголомшило вчених

STYLERЖиття    26.06.2019 - 12:03
Під Черкасами знайшли могилу Богдана Хмельницького: відкриття приголомшило вчених
Колаж РБК-Україна

Вчені знайшли склеп, який може бути усипальницею Богдана Хмельницького

Напередодні під храмом Суботова українські геофізики за допомогою геолокаторів виявили контури склепу, який може бути усипальницею Богдана Хмельницького. Історичне відкриття приголомшило вчених, інформує ТСН.

Наголошується, що масштабні пошуки за допомогою археологів, геофізиків та істориків тривали більше півроку і виявили докази, на які ніхто вже і не розраховував.

"Контур труни на глибині 6 метрів. Досліджено, що там є ходи - один з боку, а інший центральний, заходить до цієї крипти, де є два поховання", - розповідає благочинний Городищенського району УПЦ Володимир Гладковський.

Ймовірний підземний об'єкт, вимощений цеглою, засипаний грунтом, добре видно на тривимірному зображенні. Однак це лише припущення і вони потребують додаткових вже археологічних досліджень.

Під Черкасами знайшли могилу Богдана Хмельницького: відкриття приголомшило вченихМогилу Богдана Хмельницького знайшли вчені під Черкасами

На даний момент фахівці вирішують, яким чином зондувати і досліджувати місця знахідок так, щоб не нашкодити древній церкві.

До речі, тепер від туристів немає відбою. Якщо в минулому році храм відвідало майже 30 тисяч людей по офіційним даним, то після останнього відкриття ймовірного гетьманського поховання тут готуються прийняти в два рази більше.

Могилу Богдана Хмельницького знайшли вчені під Черкасами

Нагадаємо, що у Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця.

Раніше екологи розповіли, що відбувається з кримськими курортами і чому там небезпечно відпочивати.

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