Під Черкасами "копи" застосовували тортури: потерпілому пропонували гроші за мовчання

Поліція приїхала в його гараж, де він разом з братом ремонтував машину. Слідчі стверджували, що у Віталія могла бути річ, яку викрали.

"У нас стояла машина людини, якому ми робили ремонт. Вони побачили в ній магнітофон", - розповів постраждалий.

Його забрали з гаража і привезли у відділення поліції. Спочатку слідчий з'ясовував, звідки в його гаражі цей автомобіль, а потім поїхав перевіряти людину, яку йому назвав Віталій. А його самого слідчі відвели в іншу кімнату і там почали його бити. Тортури тривали півтори години, поки поліцейські не дізналися, що Віталій до крадіжки не причетний.

"Вже сил не було, лежав прив'язаний. Вони побачили, що ллється кров з рота. Попросив, щоб мене відвезли додому. Вони пропонували й гроші, і все, щоб "зам'яти", - розповів постраждалий.

Він звернувся за допомогою до медиків, а потім написав заяву в поліцію.

"Просто було прикро, що так знущалися наді мною", - зізнався чоловік.

У Віталія синець під оком, вибиті зуби та вся спина в синцях. Його били трубкою від вогнегасника, залізним стільцем, пляшкою. Прив'язували до лавки, одягали наручниками, били руками та ногами.

Завтра йому належить операція на зламаній щелепі. У поліції повідомили, що відреагували на інцидент відразу після заяви.

"Відразу 6 лютого, коли надійшла інформація, керівництвом була організована перевірка, усунули 6 осіб від виконання службових обов'язків", - розповіла прессекретар поліції Черкаської області Зоя Вовк.

В ДБР вже почали розслідування, і оголосили підозру двом дільничним. Відомо, що їх вже звільнили зі служби.

Після того як ця історія стала відома, до журналістів почали звертатися й інші потерпілі. Подружжя Сергій і Оксана розповіли, що два роки тому мали справу з цими поліцейськими. Пізно ввечері їх почала переслідувати машина, у дворі їх просто витягнули з автомобіля і почали бити об землю. В обох – струс мозку. Правоохоронці сказали, що підозрюють водія в тому, що він був нетверезим за кермом. Сергій писав заяву, але реакції на неї не було.

Після нового інциденту слідчі знову підняли стару справу. Двом, тепер вже колишнім співробітникам правоохоронних органів, загрожує до 10 років позбавлення волі.