Під Черкасами у горе-матері померло немовля: соцслужби звинувачують у бездіяльності

За словами бабусі Лідії Роман, її внучка Юленька вдавилася слиною, в результаті чого настала смерть.

"Такий висновок був даний в Смілі. Таня чула, як дитина плакала вночі. Вранці піднялася до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна. Тепер Таня ходить ридає", - розповіла пенсіонерка.

Зазначається, що кілька років тому у Тетяни Роман соціальні служби забрали старшу дочку через нібито спроби матері її задушити.

Коли ж була подальша вагітність і після народження дитини з перевірками ніхто не приходив, каже бабуся.

При цьому пенсіонерка наголошує, що зверталася до соцслужб з проханнями перевірити та "якось вплинути" на дочку, але жодної реакції не було. Крім того, в поліції теж "тільки відмахувалися" у відповідь на аналогічні звернення.

"Донька часто лишала найменшу на мене, або на 6-річну доньку. А тепер, коли трапилось горе, працівниці соцслужби приїжджали і казали, щоб я телефонувала в разі чого", - розповіла Лідія Роман.

Соцпрацівників звинувачують у небажанні реагувати

Про трагедію також висловилася депутат Кам'янської міськради Наталія Клименко у своєму Facebook, звинувативши у бездіяльності працівників місцевої соцслужби та правоохоронців.

"Питання до поліції та органів служби дітей нашого ОТГ :тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей?!!!" - обурюється вона.

Депутат нагадала, що бабуся до них і зверталася, про позбавлення матері прав на старшу дочку також було відомо.

"Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було - "нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"?! Тепер діждалися, сталася смерть немовляти і ви привозите до неї дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, оправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити", - написала вона.

Також депутат у розмові з журналістами зазначила, що дуже часто спілкувалася з бабусею померлого немовляти.

"Вона самостійно не може займатись дітьми, бо їй важко ходити. Вони живуть в страшних умовах. Лідія Анатоліївна годує онуків, як може, поки донька пропиває гроші. Віддає майже всю свою пенсію на них. Соцпрацівники знали, що є така родина і зобов’язані були туди піти. А вони жодного разу не ходили, відколи народилась дитина. Натомість сидять у кабінеті й думають, куди та Тетяна поділа 25 тисяч, що дали після пологів. То підіть же та перевірте", - каже Клименко.