Під Черкасами у горе-матері померло немовля: соцслужби звинувачують у бездіяльності

Під Черкасами в місті Кам'янка у горе-матері померло п'ятимісячне немовля, якого 31-річна жінка взяла з собою разом з іншими дітьми, відправившись до знайомих розпивати спиртне. Малятко кричала вночі, але до дочки жінка підійшла тільки вранці, коли було вже пізно.
Про це 15 грудня передає видання "Про все".
За словами бабусі Лідії Роман, її внучка Юленька вдавилася слиною, в результаті чого настала смерть.
"Такий висновок був даний в Смілі. Таня чула, як дитина плакала вночі. Вранці піднялася до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна. Тепер Таня ходить ридає", - розповіла пенсіонерка.
Зазначається, що кілька років тому у Тетяни Роман соціальні служби забрали старшу дочку через нібито спроби матері її задушити.
Коли ж була подальша вагітність і після народження дитини з перевірками ніхто не приходив, каже бабуся.
При цьому пенсіонерка наголошує, що зверталася до соцслужб з проханнями перевірити та "якось вплинути" на дочку, але жодної реакції не було. Крім того, в поліції теж "тільки відмахувалися" у відповідь на аналогічні звернення.
"Донька часто лишала найменшу на мене, або на 6-річну доньку. А тепер, коли трапилось горе, працівниці соцслужби приїжджали і казали, щоб я телефонувала в разі чого", - розповіла Лідія Роман.
Про трагедію також висловилася депутат Кам'янської міськради Наталія Клименко у своєму Facebook, звинувативши у бездіяльності працівників місцевої соцслужби та правоохоронців.
"Питання до поліції та органів служби дітей нашого ОТГ :тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей?!!!" - обурюється вона.
Депутат нагадала, що бабуся до них і зверталася, про позбавлення матері прав на старшу дочку також було відомо.
"Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було - "нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"?! Тепер діждалися, сталася смерть немовляти і ви привозите до неї дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, оправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити", - написала вона.
Також депутат у розмові з журналістами зазначила, що дуже часто спілкувалася з бабусею померлого немовляти.
"Вона самостійно не може займатись дітьми, бо їй важко ходити. Вони живуть в страшних умовах. Лідія Анатоліївна годує онуків, як може, поки донька пропиває гроші. Віддає майже всю свою пенсію на них. Соцпрацівники знали, що є така родина і зобов’язані були туди піти. А вони жодного разу не ходили, відколи народилась дитина. Натомість сидять у кабінеті й думають, куди та Тетяна поділа 25 тисяч, що дали після пологів. То підіть же та перевірте", - каже Клименко.
Раніше повідомлялося, що в Черкасах горе-матір заснула на новонародженому, і дитину ледве врятували патрульні.
Також ми писали про те, що в Харкові п'яна горе-мати перетинала жваву дорогу і впала з дитиною на тротуар.