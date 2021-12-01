У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото)

У Черкасах в обласній дитячій лікарні витягнули голку з дихальних шляхів дитини. Стороннє тіло медики вилучили злагоджено та оперативно.
Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.
Так, зазначається що команда лікарів та медсестер спрацювала злагоджено та максимально оперативно, тому все завершилось вдало.
"+1 врятоване маленьке життя на рахунку нашої команди. Фахівці хірургічного, приймального та анестезіологічного відділення вилучили стороннє тіло з дихальних шляхів дитини", - розповіли медики.
Також лікарі розповіли, чого не можна робити у випадку, якщо сторонній предмет потрапив до дихальних шляхів дитини. Зокрема, заборонено бити малюка по спині та самостійно витягувати стороннє тіло.
Окрім того, деякі особливості здоров’я дитини можуть підвищувати ризики удавлення. Наприклад, це труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.
"Анатомічно дихальні шляхи дитини є малого розміру. Тим паче малюки часто з огляду на вік не спроможні ретельно пережовувати їжу. Удари по спині, спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини та струшування її можуть привести до повного удавлення або травм", - сказали медики.
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