У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото)

Так, зазначається що команда лікарів та медсестер спрацювала злагоджено та максимально оперативно, тому все завершилось вдало.

"+1 врятоване маленьке життя на рахунку нашої команди. Фахівці хірургічного, приймального та анестезіологічного відділення вилучили стороннє тіло з дихальних шляхів дитини", - розповіли медики.

Також лікарі розповіли, чого не можна робити у випадку, якщо сторонній предмет потрапив до дихальних шляхів дитини. Зокрема, заборонено бити малюка по спині та самостійно витягувати стороннє тіло.

Лікарі витягнули голку з горла дитини (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)

Окрім того, деякі особливості здоров’я дитини можуть підвищувати ризики удавлення. Наприклад, це труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.

"Анатомічно дихальні шляхи дитини є малого розміру. Тим паче малюки часто з огляду на вік не спроможні ретельно пережовувати їжу. Удари по спині, спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини та струшування її можуть привести до повного удавлення або травм", - сказали медики.

Лікарі витягнули голку з горла дитини (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)