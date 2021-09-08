У Черкасах батьків шокував список потреб на дитсадок: зажадали навіть тюлі з карнизами

Так, інцидент стався у дитсадку №69.

За словами жінки, вона давно не отримувала таких списків у дитячому садку. Вона каже, що із канцтоварами вона погоджується, а як бути із іншим.

У списку серед канцтоварів та миючих засобів є ще карниз завдовшки 2,5 метри, 5 метрів тюлі, швабра, совок з віником, чайник, миски для кухні, кошики для іграшок, виделки та контейнери для ігор.

Очевидно, що такий список обійдеться не в одну тисячу гривень.

Список, який дали батькам і дитсадку в Черкасах (фото: facebook.com/permalink)

Що кажуть у міськраді

Через деякий час на публікацію жінки відреагували у міськраді.

"Для належного реагування на такі дії з боку працівників дошкільних закладів, необхідно вказувати й назву садочка", — прокоментувала публікацію жінки начальниця департаменту освіти й гуманітарної політики Черкаської міськради Надія Євчак.

З'ясувалося, що такі списки мають купувати батьки дітей, які відвідують ДНЗ №69 "Росинка".

Також у міськраді відреагували на вимагання з батьків у ДНЗ №69.

За словами заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної, розпорядженням міського голови заборонено будь-який збір коштів з батьків на ремонти чи утримання садочків.

"Кошти на закупівлю всіх видів продукції передбачені у загальних кошторисах закладів дошкільної освіти. Батьки дітей можуть купувати лише індивідуальні набори канцтоварів, якими користується їхня малеча під час занять. Наголошую, що якщо батьки отримають будь-які інші списки з переліками необхідних речей для садочка, вони одразу мають звертатись до завідувачки закладу", — написала Анастасія.

У коментарях користувачі пишуть, що батьки нічого не повинні купувати.