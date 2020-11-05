У Черкасах пацієнти "помстилися" лікарям за лікування COVID-19

Пацієнти після виписки з госпіталю забрали пристрої для зволоження кисню
У Черкасах пацієнти лікарні, які лікувалися від коронавірусу, після виписки вкрали обладнання з медустанови.
Інцидент стався в Першій Черкаській міській лікарні. Про це 5 листопада директор клініки, головлікар Тимофій Тронц розповів у своєму Facebook.
Медик повернувся на роботу після лікарняного і виявив пропажу пристрої для зволоження кисню.
Обурений Тронц звернувся до викрадачів і заявив, що у вкраденому обладнанні насправді немає кисню.
"Засранці, які виписались із госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню!!! В них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії!" - емоційно висловився головний лікар.
Також директор лікарні зазначив, що за подібні цинічні дії обов'язково послідує покарання.
"Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покаране!" - наголосив Тронц.
Він додав, що шпиталь для лікування коронавірусної інфекції черкаської лікарні було розширено до 30 ліжок, а у клініці перебуває 31 пацієнт.
"Ситуація не поліпшується. Бережіть себе та близьких!" - закликав головний лікар.
Користувачів мережі такі дії пацієнтів сильно розлютили - в коментарях обіцяють невдячним викрадачам сувору відплату та рекомендують звернутися до поліції.
Раніше киянин шокував розповіддю, як у лікарні лікують COVID-19 і заявив, що в клініці крадуть медичне обладнання.
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