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У Черкасах охорона Зеленського влипла в скандал: з'явилося відео


Охоронці Зеленського потрапили в неприємну історію з прихильниками президента

Володимир Зеленський у Черкасах 31 липня з'явився зі своєю охороною. На зустріч з головою держави простих людей не пускали. Вхід був тільки по закритих списках. Про це розповів громадський активіст Олег Лисак на своїй Facebook-сторінці і опублікував відповідне відео.

"Прийшли на зустріч з Володимиром Зеленським. Хочу сказати – нічого не змінилося. Людей пропускають тільки за закритими списками, до зали проходять бандити, люди дізнаються прямо на вході, депутати, священики, простих людей на зустріч з президентом не пускають", - розповів активіст.

На відео показано, як люди разом з активістом намагаються пройти крізь двох охоронців, але їх не пускають, кажучи, що вони не можуть цього зробити. Також у ролику показали двох літніх жінок, які хотіли побачити свого президента. Бабусь жорстко зупинили охоронці на вході.

Відео: Охоронці Зеленського в Черкасах (Олег Лисак/Facebook)

"Бабусі хочуть на зустріч з президентом. А бандитів смілянських ви пускаєте", - говорить на відео активіст.

Користувачі мережі прокоментували спілкування охоронців з простим народом.

  • Тсж слуга народу боїться свого народу більше, ніж порох боявся.
  • Бабусі хочуть, щоб президент їм додавши ще років з 20-ть до кінця пенсії... Це не повага до віку, ну подумайте що треба тім бабусям від президента, скажу, задати питання яке вони за 200 грн. неділю запам'ятовували.
  • Припиніть паніку, як легко можна переконувати, особливо якщо це негатив ...

Скріншот коментарів (Олег Лисак/Facebook)

Як ми раніше писали, у мережі з'явилося відео з тренінгу депутатів партії "Слуга народу", який проходить у Трускавці. У ролику показано, як новоспечені нардепи вчаться стрибати.

До речі, народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк почав рекламувати морозиво. Рекламні пости чемпіон світу з боротьби активно публікує у своєму акаунті.

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