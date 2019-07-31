У Черкасах охорона Зеленського влипла в скандал: з'явилося відео

Охоронці Зеленського потрапили в неприємну історію з прихильниками президента
Володимир Зеленський у Черкасах 31 липня з'явився зі своєю охороною. На зустріч з головою держави простих людей не пускали. Вхід був тільки по закритих списках. Про це розповів громадський активіст Олег Лисак на своїй Facebook-сторінці і опублікував відповідне відео.
"Прийшли на зустріч з Володимиром Зеленським. Хочу сказати – нічого не змінилося. Людей пропускають тільки за закритими списками, до зали проходять бандити, люди дізнаються прямо на вході, депутати, священики, простих людей на зустріч з президентом не пускають", - розповів активіст.
На відео показано, як люди разом з активістом намагаються пройти крізь двох охоронців, але їх не пускають, кажучи, що вони не можуть цього зробити. Також у ролику показали двох літніх жінок, які хотіли побачити свого президента. Бабусь жорстко зупинили охоронці на вході.
Відео: Охоронці Зеленського в Черкасах (Олег Лисак/Facebook)
"Бабусі хочуть на зустріч з президентом. А бандитів смілянських ви пускаєте", - говорить на відео активіст.
Користувачі мережі прокоментували спілкування охоронців з простим народом.
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До речі, народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк почав рекламувати морозиво. Рекламні пости чемпіон світу з боротьби активно публікує у своєму акаунті.