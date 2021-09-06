У Черкасах люди приносять лампадки і квіти до місця, де сталася трагедія з 7-річним хлопчиком (фото)

У Черкасах помер 7-річний Андрій, який більше тижня лежав у комі. У лікарню його привезли з важкими ранами і укусами. У його смерті швидше за все винні бабуся і дідусь. Жителі Черкас почали зносити лампадки, квіти та іграшки до будинку, де він жив.
Про це повідомляє місцеве видання "Про все".
Також городяни залишили на місці плакати з написами, на яких вимагають справедливого розслідування справи і незалежної експертизи.
У Черкасах люди приносять квіти та іграшки на місце трагедії з 7-річним Андрієм (фото: provce.ck.ua)
Нагадаємо, дитина перебувала в реанімації з 24 серпня. хлопчика привезли в лікарню з травмою голови, у нього були відірвані вуха, не було нижньої губи і частини статевого органу.
Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя хлопчикові, але у нього відмовили внутрішні органи.
Андрій жив з бабусею і дідусем, які тримали середньоазіатських вівчарок (алабаїв). Раніше їхні собаки вже кусали одну місцеву жительку. Суд постановив вилучити тварин, але незабаром в будинку ці собаки з'явилися знову.
За словами лікарів, ще до приїзду лікарів хлопчик з важкими гематомами був удома. На його тілі також виявили пролежні. Можливо його не тільки покусали собаки, але і часто били вдома.
Бабуся Андрія заявила, що дитина травмувалася, коли впала з купи цегли у дворі.
Нагадаємо, в Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту.
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