У Черкасах люди приносять лампадки і квіти до місця, де сталася трагедія з 7-річним хлопчиком (фото)

Також городяни залишили на місці плакати з написами, на яких вимагають справедливого розслідування справи і незалежної експертизи.

У Черкасах люди приносять квіти та іграшки на місце трагедії з 7-річним Андрієм (фото: provce.ck.ua)

Нагадаємо, дитина перебувала в реанімації з 24 серпня. хлопчика привезли в лікарню з травмою голови, у нього були відірвані вуха, не було нижньої губи і частини статевого органу.

Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя хлопчикові, але у нього відмовили внутрішні органи.

Андрій жив з бабусею і дідусем, які тримали середньоазіатських вівчарок (алабаїв). Раніше їхні собаки вже кусали одну місцеву жительку. Суд постановив вилучити тварин, але незабаром в будинку ці собаки з'явилися знову.

За словами лікарів, ще до приїзду лікарів хлопчик з важкими гематомами був удома. На його тілі також виявили пролежні. Можливо його не тільки покусали собаки, але і часто били вдома.

Бабуся Андрія заявила, що дитина травмувалася, коли впала з купи цегли у дворі.