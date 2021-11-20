У Черкасах горе-мати заснула на новонародженому: дитину ледве врятували (фото)

У Черкасах зафіксовано кричущий випадок з горе-матір'ю, яка зловживає алкоголем, нехтує доглядом за немовлям і погрожує вчинити насильство щодо малюка. Коли правоохоронці прийшли до неї додому, п'яна жінка просто спала на дитині, якій не виповнилося й місяця.
Про це передав начальник місцевої патрульної поліції Олександр Кокоба у своєму Facebook.
До патрульних звернулася бабуся крихітки і поскаржилася на ситуацію, розповівши, що дочка, яка нещодавно народила, зараз фактично становить загрозу для дитини.
Зайшовши до квартири жінки, "копи" виявили її сплячою на хлопчику.
Дитина перебувала в безпорадному стані з бурим кольором обличчя - швидше за все, йому не вистачало кисню, йдеться в публікації.
"На щастя, в екіпажі патрульних несла службу старший лейтенант поліції Шагієва Юлія, яка теж виховує дитину. Вона оперативно зреагувала, та надала необхідну допомогу, нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чисте", - пише шеф Черкаської поліції.
Тут же викликали всі необхідні служби: працівників ювенальної поліції, слідчо-оперативну групу, медиків, службу у справах дітей.
"Дитину від матері забрали до лікарні. Я дуже сподіваюсь, що кожен на своєму рівні відпрацює цю ситуацію по максимуму для того, щоб не допустити подібного в майбутньому! " - зазначив Кокоба.
У Черкасах врятували немовля від горе-матері (фото: facebook.com/aleksandr.kokoba)
Раніше повідомлялося, що в Харкові п'яна горе-мати перетинала жваву дорогу і впала з дитиною на тротуар.
Також ми писали про те, що нещодавно у Львові небайдужі городяни прямо на вулиці зупинили поліцейських і повідомили про маленького хлопчика, який на вулиці замерзав від холоду, а його мати валялася п'яною.