Через скільки днів після контакту проявляться симптоми COVID-19: лікар дав чітку відповідь

Київський інфекціоніст, який працює в лікарні №4, Євген Дубровський повідомив, через скільки днів після контакту з хворим ви можете виявити у себе симптоми COVID-19. За словами медика, зазвичай перші ознаки інфекції з'являються вже на 4-5 день після спілкування з хворим.

"Симптоми зазвичай з'являються досить швидко — через чотири-п'ять днів. Але інкубаційний період досить розтягнутий, до 14 діб. Тому після контакту з хворим можна відчути недуга і через два тижні", - розповів лікар ТСН.

Медик зазначив, що після 14 днів симптомів і прояви хвороби - людина вже не заразна для навколишніх. Це не стосується важких випадків, наприклад, пневмонії.

"Після цього рубежу вірус вже не виділяється, тобто людина не є заразною. Однак у випадку наявності ускладнень, таких як, наприклад, тяжка бактеріальна пневмонія — лікування може тривати до місяця", — розповів доктор Дубровський.

За словами лікаря, контрольний ПЛР-тест потрібно здавати не раніше, ніж через 14 днів хвороби. Тільки тоді він вже буде негативний.

Як ми писали раніше, коронавірусом не можна захворіти повторно. Такою заявою шокував українців інфекціоніст з Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

Також ми повідомляли, що лікар-інфекціоніст розповів, як протікає COVID-19 в легкій формі.