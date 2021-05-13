Через тиждень в Україні можливий сплеск коронавірусу: вчені оновили прогноз

Як відзначають вчені, за період травневих свят динаміка зменшення кількості нових випадків, смертей і госпіталізацій прискорилася у всіх областях України. Більшою мірою це пов'язано з великою кількістю вихідних і святкових днів.

"Під час свят людей менше госпіталізують, менше тестують, а дані про летальні випадки вносяться зі значними затримками. Через це важко оцінити справжню епідемічну динаміку в цей період", - повідомили в НАН.

Вчені прогнозують через тиждень збільшення кількості інфікованих і летальних випадків.

"Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень і летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов'язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору та обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій", - зазначають фахівці.

Вони додали, що середня кількість нових випадків захворювання коронавірусом склала за тиждень 5441 на добу і 273 летальних випадків. Однак загальна тенденція показує, що хвиля пішла на спад.