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Через тиждень в Україні можливий сплеск коронавірусу: вчені оновили прогноз

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Четвер 13 травня 2021 15:47
Через тиждень в Україні можливий сплеск коронавірусу: вчені оновили прогноз Вчені спрогнозували зростання кількості хворих з коронавірусом в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кількість хворих в Україні стабільно знижується і всі регіони країни перейшли в "жовту зону". Проте вчені спрогнозували наступного тижня зростання кількості нових пацієнтів з COVID - 19 і збільшення кількості смертельних випадків.

Про це йдеться в новому дослідженні Національної академії наук України.

Як відзначають вчені, за період травневих свят динаміка зменшення кількості нових випадків, смертей і госпіталізацій прискорилася у всіх областях України. Більшою мірою це пов'язано з великою кількістю вихідних і святкових днів.

"Під час свят людей менше госпіталізують, менше тестують, а дані про летальні випадки вносяться зі значними затримками. Через це важко оцінити справжню епідемічну динаміку в цей період", - повідомили в НАН.

Вчені прогнозують через тиждень збільшення кількості інфікованих і летальних випадків.

"Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень і летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов'язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору та обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій", - зазначають фахівці.

Вони додали, що середня кількість нових випадків захворювання коронавірусом склала за тиждень 5441 на добу і 273 летальних випадків. Однак загальна тенденція показує, що хвиля пішла на спад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у НАН назвали приблизну смертність від COVID в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні розробляють відразу три вакцини від COVID-19.

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