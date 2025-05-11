Ченнинг Татум похудел на 14 кг: его шеф-повар раскрыла секреты диеты

Американский актер Ченнинг Татум потерял 14 килограммов и сейчас находится в отличной форме.

Что именно ел на похудении известный актер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People.

Как худел Ченнинг Татум

Личный повар звезды Алина Фиуза поделилась, что процесс похудения был нелегкий, ведь Ченнинг вообще не любит овощи.

"Поэтому я просто прятала овощи внутри блюда, чтобы он не понимал, где они", - рассказала Алина.

В течение последних четырех лет Фиуза постоянно работала с Татумом над разработкой конкретных меню в зависимости от того, нужно ли ему набрать, или похудеть и/или нарастить мышцы.

Актер обычно использует шкалу, которая измеряет жировую и мышечную массу, а Фиуза учитывает изменение состава его тела, чтобы адаптировать ежедневное питание.

В марте этого года голливудский актер опубликовал фото со своими изменениями в теле. Выглядел он непревзойденно.

Ченнинг Татум похудел на 14 кг (фото: instagram.com/channingtatum)

"Я очень благодарен своей генетике. Благодарен за своего шеф-повара/диетолога/ведьму", - написал он о Фиузе.

"Спасибо своему тренеру. Я не смог бы достичь таких больших изменений в своем весе без вас. Но я больше не буду играть толстых ролей, ха-ха", - дополнил он.

Что ел на похудении актер

Нынешнее тело Татума является результатом диеты, состоящей из "овощных и животных белков, орехов и семян".

"Он ест много риса с цветной капустой, главным образом потому, что от него легче всего скрыть овощи. Я могу приготовить ризотто из цветной капусты или жареный рис, и я могу положить внутрь много овощей, таких как грибы и горох", - говорит повар.

Перед диетой Татум обычно голодает в течение 24 часов только с водой и костным бульоном, а затем начинает режим питания.

"Мы начинаем так, затем делаем пару дней периодического голодания с окном приема пищи между 13:00 и 6 или 7 вечера, а затем переходим к трехразовому питанию", - пояснила она.