Дуже спірно: експерт висловився про штучне походження COVID-19

Коронавірус 2020 не був створений штучним шляхом. До такого висновку дійшов директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, передає видання "Corona24 News".

За словами експерта, не так давно було дослідження, в ході якого фахівці намагалися вивчити генетичну послідовність коронавірусу і генетичні послідовності вірусів, якими найчастіше заражаються кажани. Даний експеримент був необхідний, щоб розглянути еволюцію.

"Мутації, які потрібні були для того, щоб отримати вірус, який ми маємо зараз, повністю відповідають передачі від тварини до людини", - прокоментував головний інфекціоніст США.

Крім того, в четвер офіційний представник МЗС КНР Чжао Лицзянь заявив, що версія про штучне створення коронавірусу не підкріплена жодними доказами. Тому дане припущення є дуже спірним.

Раніше медики розповіли, чи можна заразитися коронавірусом через їжу і воду. Наголошується, що COVID-19 може зберігати життєздатність до 72 годин у пластику та нержавіючій сталі, а також до 24 годин на картоні.

Ми писали, що вчені навчилися рятувати хворих COVID-19 від смерті через цитокіновий шторм - явище, при якому імунна система виробляє надмірну кількість імунних клітин, які секретують білки-месенджери, відомі як цитокіни.

А також про те, що вчені з'ясували, для кого коронавірус найбільш небезпечний. У дослідженні було протестовано 8 тисяч чоловік.