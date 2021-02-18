До чого призводить одна безсонна ніч: моторошні результати дослідження

Вчені набрали 21 добровольця в молодому віці для проходження серії тестів дифузійної тензорної візуалізації (або DTI), які досліджують дифузію води в організмі і здоров'я нервової системи.

Добровольці не спали протягом 23 годин, і для забезпечення деяких умов контролю їм не дозволялося вживати алкоголь, кофеїн, нікотин під час дослідження. Також вони не могли нічого з'їсти до сканування DTI.

У доповіді вказуються "значні" зміни в білій речовині всередині головного мозку після ночі без сну. Виявилося, що "депривація сну була пов'язана з широко поширеною фракційною анізотропією". Іншими словами, деградацією "зв'язкових" мереж всередині мозку.

Зміни спостерігалися по всьому головному мозку, охоплюючи мозолисте тіло, стовбур головного мозку, таламус, лобно-скроневий і паріетально-потиличний тракти.

Що не зовсім ясно, наскільки постійний цей збиток: чи може довгий сон на наступну ніч виправити всі пошкодження, які сталися, наприклад? Існує також питання про те, наскільки інші фактори сприяють цим зрушенням у структурі нашої нейрональної тканини.

"Моя гіпотеза полягає в тому, що передбачуваний вплив однієї ночі позбавлення сну на мікроструктуру білої речовини є короткочасним і зворотним після однієї або кількох ночей нормального сну. Однак можна припустити, що хронічна нестача сну може призвести до більш тривалих змін у структурі мозку... [ця гіпотеза] ще потребує уточнення", - говорить провідний автор доповіді Торбйорн Эльвсошаген.

Двоє з випробовуваних не демонстрували тієї ж поведінки мозку, що й інші, що вказує на те, що у деяких з нас організм краще захищений від наслідків позбавлення сну.