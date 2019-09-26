Тенісист порізав чемпіона України з тхеквондо: деталі інциденту

У Полтаві був госпіталізований з численними ножовими пораненнями чемпіон України, майстер спорту з тхеквондо, срібний призер Дефлімпійських Ігор-2017 Вадим Боярин. Стікаючи кров'ю спортсмен, який страждає порушеннями слуху і мови, прийшов у магазин у людне місце, після чого відвідувачі надали йому необхідну домедичну допомогу, викликали "швидку" і поліцію. Про це передає місцеве видання "Полтавщина".

Майстер бойових мистецтв потрапив у реанімаційне відділення 1-ї міської клінічної лікарні з пораненнями живота та шиї. Також Боярин мав потребу в переливанні крові. На щастя проникаючих поранень немає, і за словами лікарів життю Вадима нічого не загрожує.

Чемпіона України з тхеквондо Вадима Боярина порізали ножем в Полтаві (poltava.to)

Правоохоронці змогли оперативно з'ясувати, хто ж скоїв напад. Ним виявився спортсмен-дефлімпієць Пилип Полтавець (настільний теніс).

Попередньо було встановлено, що увечері 24 вересня в квартирі, яку він орендує, між спортсменами стався конфлікт на побутовому ґрунті, який закінчився різаниною.

Пилип Полтавець (Фото: tt-cup.com)

Полтавець також з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні.

За словами представника Головного управління Нацполіції в Полтавській області Юрія Сулаєва, в квартирі, де стався конфлікт між дефлімпійцями, знайшли "предмет, схожий на бульбулятор" і "речовину рослинного походження схожу на наркотичну".

Чемпіона України з тхеквондо Вадима Боярина порізали ножем в Полтаві (sport.pl.ua)

Також повідомляється, що в квартирі дуже багато слідів крові.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту та перевіряють, чи вживали спортсмени наркотичні засоби.

Чемпіона України з тхеквондо Вадима Боярина порізали ножем у Полтаві (Відео: YouTube / Інтернет-видання "Полтавщина")