Стерв'ятник: у Києві чоловік цинічно обікрав загиблого у ДТП (відео)

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Нивки" сталася смертельна ДТП. При цьому один з перехожих вирішив скористатися ситуацією і пограбував загиблого водія. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Аварія сталася в неділю, 7 липня. Перехожий украв з машини загиблого ударний дриль. Очевидці злочину наздогнали злодія біля метро "Житомирська".

При цьому злодій почав обурюватися, коли його зняли на камеру: "Блін, не треба, ну навіщо...".

Скріншот з відео (facebook.com/Key.Ruslan)

Варто зазначити, що в результаті даного ДТП автомобіль Chevrolet перекинувся. Поліція встановлює всі деталі смертельної аварії.

За словами сестри загиблого, у нього залишилася дружина і троє дітей.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

Це жах... Людиною це створення важко назвати;

За межею розуміння. Немає слів;

Стерв'ятник;

Скріншот з Facebook

Я б йому цю дриль в одне місце закрутила, щоб іншим не повадно було;

Хворе суспільство, зовсім хворе;

Шакал;

Скріншот з Facebook

З одного боку, начебто, як і мародерство, з іншого машина поїде на штрафмайданчик, де знімуть і заберуть все, що можливо. Ну а господареві, на жаль, вже нічого не потрібно.

У водія залишилося троє дітей, уявляєте, як їм тепер жити? Там пів машини інструменту було, знаю точно, загинув мій брат. Так що потерпілому дриль не знадобиться, ви праві, а от діти і дружина, які втратили єдиного годувальника, тепер будуть виживати без нього. Їм буде кожна копійка дорога. Зараз вони, звичайно, про це не думають, втратили саму рідну людину. Але через тиждень/два діти, поховавши батька, не перестануть жити/ходити в школу/їсти...

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі. Він також намагався сховатися від поліції.

Раніше повідомлялося про те, що на Закарпатті п'яний адвокат збив маленьку дівчинку.