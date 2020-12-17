Людина абсолютно неординарна: як украхнці відреагували на смерть Кернеса

У Німеччині помер від ускладнень коронавірусу мер Харкова Геннадій Кернес. Лікування українця почалося в берлінській клініці ще у вересні. За словами пасинка Родіона пасинка і дружини Геннадія, серце градоначальника Харкова зупинилося в ніч на 17 грудня.

Першими трагічною новиною про смерть Кернеса поділилися його пасинок і дружина.

"Live strong - жити сильним. Це був твій девіз по життю. Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем. У дитинстві я запитав, чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти робиш мене самим найщасливішим сином", - зворушливо написав Родіон.

Дружина мера Харкова Оксана Гайсинська також підтвердила факт його смерті та опублікувала спільне фото з чоловіком в пам'ять про нього.

"Кажуть, що немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти кращий з кращих! Любимо і сумуємо... дуже Боляче", - підписала спільний кадр з чоловіком Гайсинська.

Секретар міської ради Ігор Терехов сумує з приводу смерті свого друга і міського голови Харкова, і пообіцяв, що у міськраді продовжать справу, розпочату Геннадієм Кернесом.

"Сьогодні вночі пішов мій друг, людина нескінченно закохана у свій Харків, на відродження якого він працював і вдень і вночі останні 16 років. Людина, яка з сірого і старого Харкова, зробила місто, в яке їдуть з усієї України за красою, досвідом управління і за іншим. Не скажу зараз нічого ні про день похорону, ні про його місце — це питання ми будемо вирішувати в найближчі години. Поки можу сказати одне — я, як його друг, і вся його команда, ми разом будемо продовжувати справу Геннадія Адольфовича. Він заклав міцний фундамент відродження міста, а сам планував ще багато сил і часу віддати цій благородній меті. Але, до нашого загального нещастя, життя розпорядилося інакше. Вічна пам'ять тобі, Геннадій Адольфович Кернес, ти її заслужив своєю рідкісною цілеспрямованістю і невтомною працею на благо свого рідного міста ", — написав Терехов в Facebook.

Ігор Терехов і Геннадій Кернес (фото: facebook.com/sapronov.yuri)

Бізнесмен Юрій Сапронов не залишився в тіні і виразив свої співчуття смертю Геннадія. Він закликав усіх вшанувати Кернеса хвилиною мовчання.

"R. I. P. Геннадій Кернес. Мої співчуття Оксані і дітям. Сильний харків'янин помер. Багато буде ламатися копій зараз. Помовчіть. Пішов сильний, розумний, так складний і суперечливий чоловік. Неординарний. У нього було чому вчитися. Особистість. Помовчимо...", - написав Сапронов на Facebook.

Народний депутат України Олександр Фельдман опублікував фото мера Харкова в пам'ять про нього.

Геннадій Кернес помер (фото: facebook.com/pochta.feldman)

Колега і чиновниця Геннадія Світлана Горбунова-Рубан написала на своїй сторінці у Facebook великий пост зі спогадами та мера Харкова. Вона назвала Кернеса неординарною людиною.

"Людина абсолютно неординарна. Шалена енергія, швидкість фантастична, працездатність висока, прийняття рішень блискавичне. Завдяки цим якостям він змусив себе поважати величезну кількість людей. А те, що він зробив з Харковом, це ніщо інше, як пам'ятник за життя. Місто розквітло в прямому і переносному сенсі цього слова. Двірники підмітають двори і вулиці, машини укладають асфальт, фонтани почали працювати там, де люди навіть не підозрювали про їх існування. А квіти почали цвісти всюди. Одним з найсерйозніших випробувань була ситуація, коли поранили Геннадія Адольфовича...", - поділилася спогадами Світлана.

Відреагував на смерть мера Харкова і музикант Міша Крупін, учасник групи "Корупція". Він поставив запитання, хто ж тепер буде мером замість Кернеса.

Міша Крупін відреагував на смерть Кернеса (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Колишній нардеп Юрій Мосійчук висловив свої співчуття смертю голови Харкова.

"Як багаторічний політичний та ідеологічний опонент ще й Генадія Кернеса, попри всі наші розбіжності та ідеологічні протиріччя мушу визнати, що покійний був сміливою та авторитетною, шанованою в Харкові людиною, господарником. Висловлюю, щирі співчуття родині Генадія Кернеса! Спаси Господи!" - написав на Facebook Мосійчук.

До речі, бізнесмен Павло Фукс розповів про останні дні життя мера Харкова Геннадія Кернеса.

"Прикро, що ще два тижні тому, коли була сесія міськради, він був такий бадьорий і задоволений. Говорив "Молодці!". У нього була нормальна мова, незважаючи на трубку в горлі. Ми зраділи, що він воскрес, а потім через два дні нирки відмовили. Після цього лікарі сказали, що тепер лише диво допоможе. Ми сподівалися на диво. Останній раз я розмовляв з ним три дні тому. Я вже відчував у його голосі якусь слабкість. Він говорив, що серце коле і болить", - розповів "Стране" Фукс.

Відомий блогер Денис Казанський не обійшов увагою новину про смерть Кернеса.

"Помер Геннадій Кернес. До цього йшло давно, і близьке оточення харківського мера прекрасно знало про це. Знали, що Кернес втратив дієздатність, балансує на грані життя і смерті, і в будь-якому випадку не зможе виконувати обов'язки градоначальника. Однак, цю інформацію на виборах приховали, і непрацездатному Кернесу організували новий термін. Правду про здоров'я харківського мера стали озвучувати тільки після того, як він, перебуваючи у комі, "прийняв присягу", - написав Казанський.

Зараз стало відомо, хто ж буде виконувати обов'язки мера замість Кернеса. Тимчасово на його місце стане секретар міськради Ігор Терехов.

Як ми раніше писали, стало відомо, коли і де поховають Кернеса.