Людству загрожує небезпека: Білл Гейтс передбачив епідемію ще два роки тому

Коронавірус відправив на карантин практично весь світ і за станом на 20 березня зареєстровано понад 246 тисяч хворих, понад 10 тисяч загиблих і 86 тисяч тих, що видужали.

Пандемію страшного вірусу раніше Ванга пророкувала і з'ясувалося, що у 2018 році Білл Гейтс згадав про те, що людству загрожує страшна небезпека. Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню "Факти".

Найбагатший чоловік світу розповів журналістам після виходу з компанії Microsoft про те, що його турбує три проблеми, перед якими опинилося все людство та однією з них він назвав саме епідемію.

"Зараз я займаюся майбутнім в набагато більшій мірі, ніж раніше. Людству загрожує серйозна небезпека, про яку багато хто з нас навіть не підозрює або не замислюється", - сказав Білл Гейтс.

Він уточнив, що мова йде про три виклики для людства, які так чи інакше пов'язані з охороною здоров'я.

"Мене турбують три виклики, і всі вони так чи інакше пов'язані з охороною здоров'я. Перерахую їх: опірність вірусів наявним антибіотикам, скорочення фінансування урядових програм щодо покращення медицини в найбідніших країнах, пандемія невідомої поки хвороби, яку Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) так і називає — "хвороба Ікс". Ми не готові до її появи. Саме тому вона може стати глобальною пандемією. Загроза, що виходить від невідомого патогену висока, смертельно небезпечна і стрімка. І це не мої фантазії. Загроза реальна", - сказав він і додав, що вчені поки не можуть сказати, що ж це за хвороба.

"Це може бути черговий мутований вірус грипу. Або щось інше. Проблема полягає в тому, що почуття небезпеки в урядів різних країн світу притупилося. І винні в цьому епідемії свинячого грипу та Еболи, які спалахнули у 2014 році. З ними вдалося впоратися досить швидко. І люди думають, що так буде і з іншими епідеміями...", - пояснив Гейтс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що свої прогнози з приводу вірусу зробила провидиця Ванга.