Людству загрожує нова смертельна небезпека: що нас чекає

Австралійські вчені заявили про нову загрозу, пов'язану з глобальним потеплінням - згідно з прогнозами, воно може привести до зростання захворювань, викликаних недостатнім харчуванням та втратою апетиту через вплив тепла. Про це пише видання EurekAlert!.

Дослідники з університету Монаш під керівництвом доцента кафедри екологічної епідеміології і біостатистики Юмінга Гуо проаналізували дані щоденної госпіталізації, які охоплюють майже 80% населення Бразилії в період з 2000 по 2015 рік.

Було вивчено зв'язок між середньодобовими температурами та госпіталізацією у зв'язку з недоїданням у відповідності з Міжнародною класифікацією хвороб.

Глобальне потепління може призвести до зростання захворювань, викликаних недостатнім харчуванням і втратою апетиту (Ілюстративне фото: wisegeek.com)

Науковці виявили, що на кожен 1 градус (за Цельсієм) середньодобового підвищення температури в спекотну пору року число госпіталізацій унаслідок недостатнього харчування зростало на 2,5%.

"Зв'язок між підвищенням температури і госпіталізацією у зв'язку з недостатнім харчуванням найбільше проявився у людей старше за 80 років та тих, хто у віці від 5 до 19 років", - розповіли дослідники.

За їх оцінками, 15,6% госпіталізацій у зв'язку з недостатнім харчуванням можна пояснити тепловим впливом.

Підвищення температури може викликати захворювання через недоїдання декількома способами:

Зниження апетиту

Провокування більшого споживання алкоголю

Зниження мотивації або здатності робити покупки і готувати

Посилення недоїдання, що призведе до госпіталізації

Погіршення вже порушеного травлення та всмоктування у людини за рахунок збільшення шлунково-кишкової захворюваності

Порушення терморегуляції

Дослідження опубліковано в PLOS Medicine 30 жовтня.

"За оцінками, зміна клімату скоротить глобальну доступність продовольства на 3,2% і, таким чином, призведе до виникнення близько 30 тисяч випадків недостатньої ваги і смертей до 2050 року", - йдеться в публікації.

Зміна клімату скоротить глобальну доступність продовольства (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Також науковці заявили, що більше 15% госпіталізацій через недостатне харчування могли бути пов'язані з впливом тепла в Бразилії протягом періоду їх дослідження.

Є припущення, що зміни клімату можуть не тільки збільшити рівень недоїдання в деяких районах земної кулі (переважно в країнах з низьким і середнім рівнем доходу), але в той же час завдати шкоди здатності людей адаптуватися до прогнозованого підвищення температури.