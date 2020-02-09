Людство в небезпеці: топ-5 фільмів про страшні віруси та епідемії

Коронавірус з Китаю привів у стан паніки жителів більшості країн світу. Він забрав життя сотень людей, кількість хворих обчислюється десятками тисяч, а медики всього світу намагаються знайти вакцину, щоб зупинити страшну епідемію.

Користувачі соціальних мереж порівняли ситуацію з коронавірусом в Ухані з сюжетами популярних фільмів, серіалів і навіть комп'ютерних ігор. Деякі з них навіть називають пророчими.

Пропонуємо топ-5 фільмів про епідемії і страшних віруси, при перегляді яких у вас гарантовано будуть бігати мурашки по спині.

1. Розмальована вуаль (2006 рік), режисер Джон Керран.

За сюжетом фільму, молодий лікар разом з дружиною їде в китайське село, де починається епідемія холери. Його дружина незадовго до цієї поїздки зважилася на зраду, але події, які розгортаються під час епідемії, поведінка лікаря, його робота, змусило її поглянути на чоловіка зовсім по-іншому.

2. Зараження (2011), режисер Стівен Содерберг.

Фільм-катастрофа про те, як міжнародна організація лікарів спільно з Центром з контролю і профілактики захворювань США намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу. Першою хворою стає дівчина на ім'я Бет і лікарі абсолютно не знають, як її вилікувати.

3. Всесвітня війна Z (2013 рік), режисер Марк Форестер

Страшний вірус охопив всю планету, і хвороба перетворює людей в зомбі. Колишній співробітник ООН на ім'я Джеррі опинився в самому епіцентрі епідемії йому довелося залишити свою сім'ю, щоб відправитися на пошуки протиотрути. На нього покладена місія врятувати всю долю людства.

4. Поїзд у Пусан (2016 рік), режисер Єп Сан Хо

Дівчинка разом з татом живе в Сеулі та відправляється в Пусан, щоб побачитися з мамою. В цей час на країну обрушується страшний вірус, і єдині, хто не заражений – це пасажири поїзда Сеул-Пусан.

5. Світло мого життя (2019 рік), режисер Кейсі Аффлек

За сюжетом фільму планету охопила страшна епідемія, яка за 10 років знищила більшу частину людства і вбиває переважно жінок. У 12-річної дівчинки виявився імунітет від вірусу, і вона разом з батьком намагається вижити в дикій природі.