Чай і кава можуть знизити ризик небезпечної хвороби: скільки потрібно пити

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Виявляється, якщо вживати в середньому 11 чашок підбадьорливих напоїв на тиждень, то ризик захворіти недоумством знижується у три рази. Але не поспішайте радіти. Одного вживання кави або чаю мало. Потрібно ще дотримуватися здорового способу життя і їсти здорову їжу. У комплексі це допоможе протистояти деменції.

Результати дослідження

У дослідженні взяли участь 1059 осіб у Греції з середнім віком 73 роки, у яких не було діагностовано деменції. Кожна людина внесла в анкету свої дані, зокрема про своє харчування і спосіб життя. Після цього дані вивчили вчені. Виявилося, що люди, які вживали багато овочів і фруктів, а також близько 11 чашок кави або чаю на тиждень отримали вищі бали.

Потім дослідники відстежували учасників протягом трьох років, за цей час у 6% розвинулося недоумство.

Дослідження, опубліковане в журналі Neurology, показало, що якщо людина не дотримувалася дієтичного харчування - то ризик розвитку недоумства підвищувався на 21%. Вчені нагадали, що фрукти і овочі багаті вітамінами і мінералами, які можуть захистити клітини від пошкоджень і запобігти запалення в організмі.

Чому чай і кава не шкідливі

У чаї містяться антиоксиданти, звані катехінами. Найбільше їх в зеленому чаї.

У каві велика кількість сполук, які мають антиоксидантну і протизапальну дію для більшості людей.

З'ясувалося, що ці два напої в деякій мірі захищають від деменції в деяких випадках. А ось продукти з цукром і жирами - навпаки, викликають запалення в організмі.

Автор дослідження -доктор Ніколас Скармеас впевнений, що правильне харчування - це один з факторів, але не основний, який допоможе уникнути недоумства.

Не забувайте, щоб бути здоровим потрібно не тільки пити чай і каву, обов'язково потрібно відмовитися від куріння, алкоголю, а також вести рухливий спосіб життя.