Чай №1, который улучшает либидо и сексуальное влечение

Как чай может улучшить либидо

Дамиана - это растение, которое происходит из Мексики. Она известна, как "Зеленая богиня" и веками использовалась как средство для улучшения настроения и энергии.

Вот несколько способов, которые могут помочь улучшить либидо.

Чай уменьшает стресс и беспокойство

Чувство стресса или тревоги может затруднить желание и удовольствие от секса. Регулярное употребление чая из Дамианы может помочь уменьшить стресс и беспокойство.

К тому же напиток может оказывать успокаивающее действие на центральную нервную систему.

Два исследования показали, что чай обладает противовоспалительным и антидепрессивным действием. Апигенин- соединение, содержащееся в Дамиане, может отвечать за потенциальный эффект снятия стресса.

Улучшает кровообращение

Здоровое кровообращение необходимо для сильного либидо, поскольку оно играет важную роль в физическом возбуждении. Чай из Дамианы содержит соединения, которые улучшают приток крови к важным участкам, естественным образом повышая чувствительность во время интима.

Это также способствует лучшему общему жизненному тонусу. Энергичные преимущества чая могут заставить вас почувствовать себя более активными, способствуя вашей эмоциональной и физической близости.

Влияние на гормональный баланс

Считается, что Дамиана поддерживает гормональный баланс организма, что непосредственно влияет на либидо. Гормональный дисбаланс может препятствовать сексуальному влечению, создавая ощущение усталости или незаинтересованности.

Употребление Дамианового чая может помочь стабилизировать гормоны, восстановить естественный ритм тела и улучшить интимное желание.

Данные показали, что экстракт Дамианы помог повысить уровень гормонов, таких как тестостерон. Он также поддерживал производство спермы.

Советы по употреблению чая

Терапевт Софи Рус рассказала, что чай Дамианы можно приобрести в виде концентрированной жидкости или в виде сухих листьев, которые можно замачивать, как любой другой листовой чай.

Некоторые люди считают этот чай слишком горьким и рекомендуют добавлять в чашку молоко, мед или тростниковый сахар.

Очень важно применить комплексный подход к улучшению интимной близости и общего сексуального здоровья. Сосредоточение на изменениях образа жизни, таких как уменьшение стресса, регулярные физические упражнения и содействие открытому общению с вашим партнером, также может сильно повлиять на романтическую жизнь.

Добавим, что чай Дамиана продается в Украине и в среднем его цена составляет 140 грн за 100 г.

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